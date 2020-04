Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek [Trailer] Peninsula

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41357 Karma: 16673 La bande-annonce du film d'horreur sud-coréen « Peninsula ».





PENINSULA Bande Annonce (2020) Dernier Train pour Busan 2

Aujourd'hui 18:28:50

Zertyy Re: [Trailer] Peninsula

Ça commence à devenir fatiguant, surtout pour un film d'horreur. Mouais...Encore des zombies...Ça commence à devenir fatiguant, surtout pour un film d'horreur.

Aujourd'hui 18:43:29

