https://stagiairedesaffiches.fr/rigolancegenerator/



Le jour de Pâques, Jean, un facteur radin (Kad Merad) croise la route d'un livreur à vélo pétomane (Philippe Lacheau). Ce duo cocasse dépassera les aprioris après avoir bravé les clichés. Le jour de Pâques, Jean, un facteur radin (Kad Merad) croise la route d'un livreur à vélo pétomane (Philippe Lacheau). Ce duo cocasse dépassera les aprioris après avoir bravé les clichés.

