Accident de voiture et spectacle de lumières

Liveleak.com - Easter light show



Une voiture crée un magnifique spectacle de lumières en s'encastrant contre un lampadaire dans un quartier de Dimitrovgrad, en Russie. Un passager de 22 ans a été transporté à l'hôpital.Liveleak.com - Easter light show

Contribution le : Aujourd'hui 22:18:06

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8802 Karma: 2577 Visiblement il était pressé de dépasser la voiture devant lui mais la flaque en a décidé autrement ....

Contribution le : Aujourd'hui 22:42:29

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1847 Karma: 348 S'il est resté dans sa voiture, aucun risque d’électrocution ?

Je me souviens bien des mes cours de physique ?

Contribution le : Aujourd'hui 22:44:59