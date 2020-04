Prolongé confiné : Parodie couscoussière

Je viens d'arriver Inscrit: 16/12/2019 12:57 Post(s): 15

BONSOIR



Petit partage du soir, on s'est amusé à monter une petite chanson pour "fêter" la prolongation du confinement x) On espère vous faire un peu sourire, en tout cas on s'est amusé à la monter xD







Prolongé, confiné : Une parodie couscoussière.



Voilà voilà, merci pour votre attention, on s'en retourne manger des chaussettes !

