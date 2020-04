Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Souffler sur une bougie en Russie 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5720 Karma: 3809





https://twitter.com/i/status/1249785000251346945 Un homme boit un verre de vodka puis souffle sur une bougie

Contribution le : Aujourd'hui 03:02:42