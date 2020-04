Options du sujet Imprimer le sujet

Fleur-du-Desert L'histoire délirante de la création du jeu Les Sims 1 #1

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1849 Karma: 352 Un incendie et un baiser entre deux femmes ont abouti à la création du fameux jeu.





L'histoire délirante de la création du jeu Les Sims | Konbini

Contribution le : Aujourd'hui 04:31:29