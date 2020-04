Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Dumo 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30146 Karma: 8647 Dumo





>>> Jouer à Dumo <<<



Synopsis:

Dumo est un jeu de plateforme où vous devez changer de personnage pour récupérer toutes les gemmes.



Durée de vie assez courte mais vraiment sympa



Comment Jouer:

• clavier



Genre:

#puzzle



Bon jeu! Durée de vie assez courte mais vraiment sympa• clavier#puzzle

Contribution le : Aujourd'hui 10:05:41