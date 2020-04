Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo ⌚ Montre à 150 000€ avec un bandit manchot 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5731 Karma: 3816 (Plus d'infos - vidéo)









Habileté chat vs Habileté chien -> DJP Merci @petrou Cette montre à 150 000€ intègre un bandit manchot (machine à sous) fonctionnel

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:47

Variel Re: Habileté chat vs Habileté chien 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10816 Karma: 3854 Et deux fois à chaque fois. Pauv'bête, va.

Contribution le : Aujourd'hui 14:53:00

Tchairo Re: Habileté chat vs Habileté chien 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5731 Karma: 3816 Variel Lis, tu as avec et sans musique ... m'enfin Lis, tu as avec et sans musique ... m'enfin

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:04

Variel Re: Habileté chat vs Habileté chien 0 #5

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10816 Karma: 3854 Tchairo N'empêche. En musique il aurait pu faire un peu attention, depuis le temps.

(Le chat réussit bien, lui.)



Edith : Pas bientôt fini de changer tes vidéos dès que je te dis quet'chose ? N'empêche. En musique il aurait pu faire un peu attention, depuis le temps.(Le chat réussit bien, lui.): Pas bientôt fini de changer tes vidéos dès que je te dis quet'chose ?

Contribution le : Aujourd'hui 14:56:59

Tchairo Re: Habileté chat vs Habileté chien 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5731 Karma: 3816 @Variel De toute façon elle était djp ^^

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:43

Tchairo Re: Habileté chat vs Habileté chien 0 #7

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5731 Karma: 3816

@Variel a écrit:

Edith : Pas bientôt fini de changer tes vidéos dès que je te dis quet'chose ?





Edith et Jean-Pierre: J'ai changé de vidéo car l'autre était DJP Citation :J'ai changé de vidéo car l'autre était DJP

Contribution le : Aujourd'hui 15:04:11