Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41369 Karma: 16682 Un python est perché sur une clôture en bois près d'un poulailler à Townsville, en Australie.





Contribution le : Aujourd'hui 17:55:06