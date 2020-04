Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Explication du meme des danseurs africains avec un cercueil

La youtubeuse "Le Bizarreum" explique le meme des danseurs africains avec un cercueil

Danse des cercueils en Afrique - Naissance d'un meme.





Danse des cercueils en Afrique - Naissance d'un meme.

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:27

CrazyCow Re: Explication du meme des danseurs africains avec un cercueil

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13825 Karma: 16462 Quand je vois une vidéo qui fait à peine plus de 10 minutes (durée conseillée par YouTube pour être favorisée dans les recommandations), j'ai toujours l'a priori qu'il y aura beaucoup de blabla de remplissage.



Le sujet est intéressant mais malheureusement là c'est le cas, toutes les informations auraient facilement tenues en 5 min. (C'est plus à la logique de YouTube que j'en veux qu'à elle)



(Edit : j'ai bien regardé la vidéo en entier c'est juste que je l'ai mise en vitesse x2)

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:41