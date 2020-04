Options du sujet Imprimer le sujet

Ils sautent d'un ferry pour échapper au coronavirus

Post by papuabarathitz



https://www.instagram.com/p/B-rmZ46lMnT/?utm_source=ig_embed



Il y a 3 vidéos, il faut zapper avec les flèches pour les faire défiler.



"Des passagers d'un ferry en Indonésie se sont jetés à l’eau le 7 avril après avoir découvert que des membres de l’équipage étaient soupçonnés d’avoir été contaminés par le coronavirus, rapporte le portail Safety at sea.



Le navire indonésien, transportant 255 passagers, avait quitté la ville de Tarakan dans la province de Kalimantan Nord pour se diriger vers l'île de Flores, mais lorsqu'il est arrivé au port de Maumere, les autorités ne l’ont pas autorisé à accoster après que trois membres d'équipage ont présenté des symptômes similaires à ceux du coronavirus."



Drakkaru Re: Ils sautent d'un ferry pour échapper au coronavirus

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 3877 Karma: 1846 Vite, suicidons nous pour pas attraper une maladie qui est bénigne dans la plupart des cas !!!

