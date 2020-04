Morgane & Jeff, le duo folk, sort le clip de Feuille de Route

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 8





Le duo folk Morgane & Jeff est de retour de voyage et profite du confinement pour nous sortir Feuille de Route, clip de toute beauté, et qui nous fait prendre un bon bol de nature, et de bonnes vibrations. Avis aux amoureux de la musique folk !





