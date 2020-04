Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Explication du fonctionnement d'un véhicule adapté 6 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5744 Karma: 3828



Pour information,





https://www.facebook.com/MoggioTony/videos/249133376478052/ Dans l'une de ses vidéos, Tony Moggio, tétraplégique, nous explique le fonctionnement de son véhicule qui a été conçu afin qu'il s'adapte à ses besoins. Le véhicule en question coûte 100 000 €Pour information, Tony Moggio est un ancien joueur de rugby qui a été victime en 2010 d'une section complète de sa moelle épinière ce qui l'a rendu tétraplégique

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:11

Krogoth Re: Explication du fonctionnement d'un véhicule adapté 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 2887 Karma: 947 100 000€ C'est énorme même au vu des aménagements...surtout au vu de tout les automatismes qui arrivent sur les voitures grand publique.

Par contre l'espace latéral nécessaire à l'air énorme, pas sur que ce soit utilisable même sur le places réservées. Une rentrée par l'arrière doit être plus facilement utilisable non?

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:22