Un gars pressé de se garer

Kilroy1 #1

Inscrit: 09/10/2011 11:09

High Speed Smash in Driveway Shake House || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:43

Tchairo #2

Inscrit: 01/02/2010 23:54
Kilroy1 euh .... il est vivant ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:11

Kilroy1 #3

Inscrit: 09/10/2011 11:09
Tchairo Je sais pas, j'espère que oui

Contribution le : Aujourd'hui 15:41:40

Tchairo #4

Inscrit: 01/02/2010 23:54
Kilroy1 Aves la violence du choc et le fait que le véhicule se soit retourné ... c'est chaud

Contribution le : Aujourd'hui 15:43:17

Krogoth #5

Inscrit: 30/09/2007 15:44
@Tchairo Il perd pas mal d'energie cinetique en comencant par tapper le muret. Il reste alors la collision frontale sur un objet non fixe qui va absorbé une partie du choc et un bon airbag...je pense qu'il a plutôt de bonne chance de survie.

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:38

Doc38 #7

Inscrit: 11/09/2013 13:16
A 1'14 en haut à droite de la vidéo j'ai l'impression qu'on voit le conducteur. Il part en courant après.

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:35