Qui se cache derrière les sous-titres des allocutions d’Emmanuel Macron ?

Le lendemain de la première allocution utilisant la velotypie, j'avais trouvé un thread twitter qui l'expliquait bien.



Pour l'orthographe, il en faut une maîtrise plus que parfaite.



En fait pour effacer il faut appuyer en même temps sur la touche R de main droite et R de main gauche. Et c'est d'ailleurs la source de ce qui avait fait tant marrer à cette occasion. Le velotypiste à voulu aller corriger son erreur (sces) et au lieu de faire R + R il a fait E + R (la touche à côté) ce qui à donné cette suite de E et de R ^^











J'avais retranscrit son thread pour le confort de lecture, je le remet ici :



Citation : ALORS !

Je viens de passer un an à apprendre le métier du sous-titrage en direct. Ça s'appelle la VELOTYPIE. C'est un métier qui consiste à écrire en direct le discours grâce à un clavier velotype. C'est un clavier syllabique. Ça ressemble à ça.

Toutes les lettres sont disponible en double, à gauche et à droite.On tape avec ses deux mains. La main gauche tape le début de la syllabe et la main droite s'occupe de la fin de la syllabe.

La barre d'espace n'existe pas mais on colle deux syllabes en appuyant sur une barre '' no space ''. C'est plus rapide.

Certaines syllabes sont possible grâce à des combinaisons. Certaines combinaisons de lettre permettent d'écrire des raccourcis,par exemple en écrivant "bjr", la machine comprend '' bonjour''. À ces combinaisons s' ajoutent des corrections automatiques. Ces corrections automatiques vont permettre d'utiliser des abrégés. '' Mesmes'' devient "Mesdames et messieurs".

Il y a moins de 10 velotypistes en France. Les conditions d'exercice du métier sont difficiles. Il faut pouvoir comprendre tous les éléments de la phrase, en les conjuguant le mieux possible, en ne faisant pas de fautes et en '' frappant juste''.

Les meilleurs velotypistes sont capable de taper jusqu'à 750 (voire encore plus parfois) caractères minutes dans un français quasi parfait.

Souvent ce métier sert à la retranscription de réunions, de conférences, de meeting ou encore de mariage (oui oui).

Et du coup, les prestations qui ont lieu devant un public peuvent causer du stress. Faire trembler les mains.

Et quand on fait une faute, il faut courir après pour la corriger tout en continuant d'enregistrer l'information. C'est très difficile.

On peut voir que la ligne se termine par er er er.

Frapper sur les touche r droite et r gauche permet d'effacer son erreur et donc, on peut voir que la personne a décalé un doigt à gauche pour toucher la touche '' e '' qui est juste à côté. Donc au lieu d'effacer trois syllabes, ça a juste tapé '' er er er ''.

Franchement, je me sentais stressée pour la personne derrière le clavier.

Bref, il existe d'autres méthodes de sous-titrage en direct, appuyée par l'intelligence artificielle, mais c'est quand même un peu moins marrant que la velotypie.



Contribution le : Aujourd'hui 18:26:34