pOpO_510 [Video] Un conducteur de Ferrari pressé de faire ses achats de première nécessité

Pendant le confinement, un conducteur d'une LaFerrari se filme à 372 km/h sur une autoroute allemande:





LaFerrari top speed 372 km/h

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:57

gazeleau Re: [Video] Un conducteur de Ferrari pressé de faire ses achats de première nécessité

@pOpO_510 La dernière fois que j'ai lu un truc comme ça, j'ai aussi lu qu'il s'était filmé sur une section limitée à 120 et la bundespolizei l'a retrouvé après la diffusion de la vidéo pour conduite dangereuse.

Contribution le : Aujourd'hui 18:30:04