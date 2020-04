Options du sujet Imprimer le sujet

Je recherche le nom du groupe qui a tourné un scopitone dans les années 60 dans un pré. Il y avait une grande table, un flûtiste et les membres du groupe portaient des chemises à jabot.



Merci pour la réponse

