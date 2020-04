Des détenus attaquent des gardiens dans une prison

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41377 Karma: 16687 Au cours d'une nuit, deux détenus ont attaqué trois gardiens dans un quartier de haute sécurité de la prison du comté de Cook à Chicago. L'un des gardiens a été hospitalisé.





Cook County Jail inmates attack officer April 14, 2020

Je suis accro Inscrit: 02/11/2013 21:21 Post(s): 1860 Karma: 358 Dans les clichés sur la police, ce genre de choses ne passent pas, ils sont beaucoup à la fin et vont peut-être chacun aller de leurs "petits" coups.



Ça serait amplement mérité.

Je masterise ! Inscrit: 10/06/2016 11:41 Post(s): 4405 Karma: 3972 C'est quand même triste de devoir s'encombrer de ce genre d'invidu sur cette planète...



Ils voulaient déclencher une émeute ? attica attica ?

Et bah c'est raté, y en a qui, visiblement, n'ont pas envie de se taper des dizaines d'années supplémentaires dans ce trou à rats (3:08)

