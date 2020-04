Rayon de Soleil Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25913 Karma: 13205









Masques testés :

Citation : We're going to simulate a sneeze with a deodorant, which has less pressure than a sneeze.



1st: Vlieseline fabric, double layer. [the white one]

2nd: Vlieseline fabric, single layer. [blue]

3rd: thicker Vlieseline fabric used for reusable shopping bags [natural]

4th: Vlieseline fabric, single layer [white]

5th: Vlieseline fabric, single layer [orange]

6th: reglamentary surgical mask [white]

7th: another reglamentary surgical mask [white]

8th: N95 reglamentary mask



