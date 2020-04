Options du sujet Imprimer le sujet

dashcamdriving ROAD RAGE CAMION vs FOURGON 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 13/04 13:03:31 Post(s): 2

ROAD RAGE CAMION vs FOURGON !!

Contribution le : Aujourd'hui 08:33:12

Variel Re: ROAD RAGE CAMION vs FOURGON 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10836 Karma: 3856



Là si on voit la conduite du fourgon, on voit également que c'est recadré pour faire dans le sensationnel.

Il aurait fallu avoir la vidéo telle quelle pour mieux se rendre compte de la situation… Ah, enfin un road rage (?) bien de chez nous.Là si on voit la conduite du fourgon, on voit également que c'est recadré pour faire dans le sensationnel.Il aurait fallu avoir la vidéo telle quelle pour mieux se rendre compte de la situation…

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:39