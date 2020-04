Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Un père n'est pas impressioné + Un chien fait de l'excercice + Une maison moderne et pliable 2 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1060 Karma: 1390 Un père n'est pas impressioné









Un chien fait de l'excercice





Source





Une maison moderne et pliable



Source



Contribution le : Aujourd'hui 08:49:38

FMJ65 Re: Un père n'est pas impressioné + Un chien fait de l'excercice + Une maison moderne et pliable 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 8823 Karma: 2584 3. Etonnant ce concept ! J'ai l'impression que ça fait même pas le gabarit d'un container !

35m2, 50 000€ le module clé en main, hors fondation. A terme, les modules seront empilables pour former des unités plus grandes. Ils ne montrent pas comment ils résoudront le pb des escaliers.

Contribution le : Aujourd'hui 09:31:10

SonyDian Re: Un père n'est pas impressioné + Un chien fait de l'excercice + Une maison moderne et pliable 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4049 Karma: 2133

@FMJ65 a écrit:

Ils ne montrent pas comment ils résoudront le pb des escaliers.

Avec des jet pack!

De mon coté ce que j'ai du mal à comprendre c'est si tout le mobilier viens après ou si il est dedans tel un Rubik's Cube Citation :Avec des jet pack!De mon coté ce que j'ai du mal à comprendre c'est si tout le mobilier viens après ou si il est dedans tel un Rubik's Cube

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:48