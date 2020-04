Clip suédé d'une auberge de jeunesse confinée

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 09:06:01 Post(s): 2



CORONAAA NON NON NON - CHEZ JEAN



Un confinement créatif dans une auberge de jeunesse à Montréal !

Quand 14 personnes se retrouvent confinées dans une auberge, cela devient une petite communauté qui s'est amusée à reprendre plan par plan le clip funk "Coronaaa non non non" de David Castello-Lopes. Une version suédée avec le moyens du bord qui permet de faire le tour de cette drôle d'auberge et ses différents confinés.

Contribution le : Aujourd'hui 09:49:49