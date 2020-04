Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Explosion d'une usine de papier au Etats-Unis 3 #1

Tchairo





https://www.facebook.com/video.php?v=10157998502582521





https://www.youtube.com/embed/WAKso45nYtg Dans le Maine aux Etats-Unis, dans une usine de papier, une explosion a eu lieu. Plusieurs blessés sont a déplorés. (Plus d'infos)

Barbatos

Je masterise ! Inscrit: 21/11/2014 13:42 Post(s): 3394 Karma: 13988 Voilà ce qui arrive quand on ne veut papier pour des mesures de sécurité.

