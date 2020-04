Sortie de la nouvelle extension de Magic the Gathering, Ikoria: Lair of Behemoths

Je masterise ! Inscrit: 10/07/2014 18:35 Post(s): 2738 Karma: 1950

C'est aujourd'hui que sort la nouvelle extension de Magic, sur Arena:





Ikoria: Lair of Behemoths Official Trailer – Magic: The Gathering



Si vous aimez l'univers fantastique de Magic, et les jeux de deckbuilding stratégiques, je vous invite sincèrement à tester Magic Arena. Plein de nouveautés vont être apportées avec la MAJ d'aujourd'hui, dont des drafts entre humains (et non plus avec des bots).



Complètement possible de jouer en F2P pour peu que vous ne vouliez pas atteindre le top, et même si c'était le cas, dépendamment du temps que vous y consacrez, il est tout à fait possible de se bâtir un deck solide pour monter dans le classement.



Si plusieurs d'entre vous sont emballés, on pourrait s'échanger nos pseudos pour se faire des games amicales.



A bientôt!

