Un nouveau clip de blink-182 réalisé pendant le confinement

blink-182 - Happy Days (Official Video) #stayhome





blink-182 - Happy Days (Official Video) #stayhome

Ca nous ramène 20 ans en arrière tout ça !

Dommage que Tom soit parti en sucette!

Dommage que Tom soit parti en sucette!

C'est clair, ça me ramène à mon adolescence

C'est clair, ça me ramène à mon adolescence C'est clair, ça me ramène à mon adolescence

