Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Balconcert: Duo des fleurs extrait de Lakmé de Léo Delibes 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65453 Karma: 27927 Un petit duo improvisé sur notre balcon à Aubervilliers pendant le confinement





Balconcert: Duo des fleurs extrait de Lakmé de Léo Delibes Citation :Balconcert: Duo des fleurs extrait de Lakmé de Léo Delibes

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:54