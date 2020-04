Options du sujet Imprimer le sujet

Memory Big Funk Brass fait le plein d'énergie avec Move Your Fonky Booty 1 #1

La fanfare française Big Funk Brass a dévoilé une session pour la sortie de son album Higher avec en invité Ben l'Oncle Soul. Le titre s'appelle Move Your Fonky Booty, de quoi sortir de son canapé pour se lancer dans quelques mouvements de gym !





