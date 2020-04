Options du sujet Imprimer le sujet

Pearusdoancaia Comment accéder au code source des connecteurs sur LibreOffice Draw ? #1

Inscrit: 05/07/2019



Je m'intéresse aux connecteurs dans LibreOffice Draw :







Et j'aimerais accéder au code source de ce dernier pour comprendre son fonctionnement, quelqu'un pourrait m'éclairer sur la démarche à suivre pour y parvenir ?



Contribution le : Aujourd'hui 17:21:29

-Flo- Re: Comment accéder au code source des connecteurs sur LibreOffice Draw ? #2

Inscrit: 08/01/2005



En ce qui concerne les connecteurs, ça se passe ici (ils sont construits sur la base d'un rectangle) :



Après à toi de dérouler le spaghetti en fonction de ce que tu cherches à savoir... En ce qui concerne les connecteurs, ça se passe ici (ils sont construits sur la base d'un rectangle) : https://github.com/LibreOffice/core/blob/master/sd/source/ui/func/fuconrec.cxx Après à toi de dérouler le spaghetti en fonction de ce que tu cherches à savoir...

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:23

