Options du sujet Imprimer le sujet

niceOne L'ESMA dévoile Lion et c'est tout simplement bluffant ! 3 #1

Je m'installe Inscrit: 04/02/2012 19:57 Post(s): 166

" Lion " Animated Short Film - ESMA 2019 Student Animation Movie | Wild Animals



À la réalisation 6 étudiants de l'école (Mélissa Fournier, Gaïanka Martinet, Coline Mesplou, Pauline Toutain, Thierry Hav, Amélie Goursat). " Lion " Animated Short Film - ESMA 2019 Student Animation Movie | Wild AnimalsÀ la réalisation 6 étudiants de l'école (Mélissa Fournier, Gaïanka Martinet, Coline Mesplou, Pauline Toutain, Thierry Hav, Amélie Goursat).

Contribution le : Aujourd'hui 17:34:46

Roncho Re: L'ESMA dévoile Lion et c'est tout simplement bluffant ! 1 #2

Je suis accro Inscrit: 05/06/2014 04:57 Post(s): 1659 Karma: 889 C'est pas mal, le decor semble un peu copier coller par ci par la. L'animation est parfois un peu fouillie et inegale.



Bluffant faut pas exagerer par contre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:11:30