Scruffy Incendie à Montereau : des jeunes escaladent l'immeuble pour sauver des habitants 3 #1

Slip de Bain Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 7815 Karma: 19468 Un incendie a ravagé une barre d’immeuble à Montereau-Fault-Yonne le 15 avril. Une mère et sont enfant ont péri mais 40 personnes ont pu être sauvées grâce aux pompiers et au courage de quelques habitants.



Contribution le : Aujourd'hui 21:12:17