Options du sujet Imprimer le sujet

Baba-Yaga Covid-19 en musique 3 #1

Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 7778 Karma: 5138

Interdit : Les 500 choristes ensemble pour Les restos du coeur

Conseil : Zen, Zazie

Déconseillé : Voyage en Italie, Lilicub Autorisé : Je marche seul, J.-J. GoldmanInterdit : Les 500 choristes ensemble pour Les restos du coeurConseil : Zen, ZazieDéconseillé : Voyage en Italie, Lilicub

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:43 _________________

Briseuse de rêve.

vivaberthaga Re: Covid-19 en musique 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1001 Karma: 966 Autorisé : La solitude, Léo Ferré

Interdit : On ira tous au paradis, Michel Polnareff

Conseil : Jean-Jacques Goldman - Dors bébé dors

Déconseillé : Noir Désir - Le Vent Nous Portera

Contribution le : Aujourd'hui 21:32:03