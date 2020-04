Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo 💣 Comment désarmer une mine marine (1940)

Inscrit: 01/02/2010



https://youtu.be/ywxtZ-kc488 Comment désarmer une mine marine allemande de la 2ème guerre mondiale.

Contribution le : Aujourd'hui 01:17:42

Bouroski Re: 💣 Comment désarmer une mine marine (1940)

Je suis accro Inscrit: 23/10/2016 22:08 Post(s): 1098 Karma: 862 Au début j'ai été étonné de l'absence de protection, mais finalement ca ne changerait strictement rien en cas d'explosion x)

Contribution le : Aujourd'hui 02:21:38