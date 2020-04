Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Des sœurs et des moines donnent des conseils pour supporter le confinement 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5772 Karma: 3859 Chez les bonnes soeurs :









Chez les moines : ( c'est une autre ambiance )





Contribution le : Aujourd'hui 01:33:43