ScruHub, plan à quatre mains et orgie de pousse mousse, le site du lavage de main

https://scrubhub.tv/





Ani Acopian et Suzy Shinnes, des petits malins, ont créé une parodie d'un célèbre site pour adulte afin de diffuser les bons gestes pour se laver les mains.Ils ont également reproduit l'ensemble des catégories

