[FAIL] Jouer au volley à la maison + [FAIL] Un joueur de base-ball professionnel manque le filet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1066 Karma: 1399 [FAIL] Jouer au volley à la maison





Source





[FAIL] Un joueur de base-ball professionnel manque le filet





Source

Je viens d'arriver Inscrit: 28/04/2017 10:23 Post(s): 28 Pour la seconde vidéo, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit pro.

Par contre son manque de précision est expliqué par le fait qu'il travail un "grip" spécial sur la balle pour créer un effet. La dans ce cas là c'est la change-up, ce qu'explique sa femme ^^'

