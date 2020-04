Un chat pas d'accord

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41388 Karma: 16696 Un chat n'est pas d'accord avec son propriétaire.



Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10858 Karma: 3861 On dirait un serval ou un bestiau comme ça… Un savannah peut-être ?

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2275 Karma: 2506 C'est quoi comme marque de chat ?





EDIT : @Variel désolé, à 40 secondes près !

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 10858 Karma: 3861 _Spo0n_ Comme je disais plus haut :



Citation :

On dirait un serval ou un bestiau comme ça… Un savannah peut-être ?





Re-Edith : Comme je disais plus haut :Citation :

