🐜 Quand une fourmi tombe

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13836 Karma: 16497

Krogoth Elle ne va pas revenir à son point de départ non plus Admettons qu'elle tombe d'un mètre de haut, elle fait un rebond juste de quelques millimètres avec l'action de ses mandibules.

Edit : ok j'ai compris ton message. Je suppose que c'est pas l'effet cinétique qui est important pour elle mais plus de tomber sur une partie plus fragile de son corps. Elle ne va pas revenir à son point de départ non plusAdmettons qu'elle tombe d'un mètre de haut, elle fait un rebond juste de quelques millimètres avec l'action de ses mandibules.Edit : ok j'ai compris ton message. Je suppose que c'est pas l'effet cinétique qui est important pour elle mais plus de tomber sur une partie plus fragile de son corps.

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:47