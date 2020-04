Options du sujet Imprimer le sujet

Flyingmush DEFAKATOR : Gestes barrières contre la connerie virale 6 #1

Gestes barrières contre la connerie virale - DEFAKATOR



Gestes barrières contre la connerie virale - DEFAKATOR

Toujours utile

Milot Re: DEFAKATOR : Gestes barrières contre la connerie virale 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5522 Karma: 3380 @Flyingmush t'as vérifié la pertinence de cette vidéo avant de la partager?...



Avaruus Re: DEFAKATOR : Gestes barrières contre la connerie virale 1 #3

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 6379 Karma: 5084 Milot

Je crois que quelqu'un n'a pas compris ton ironie.



Très bonne vidéo, mais pas très surprenant de la part de Defakator. Je crois que quelqu'un n'a pas compris ton ironie.Très bonne vidéo, mais pas très surprenant de la part de Defakator.

Flyingmush Re: DEFAKATOR : Gestes barrières contre la connerie virale 1 #4

@Milot a écrit:

@Flyingmush t'as vérifié la pertinence de cette vidéo avant de la partager?...



J'ai même imprimé les sources. Et mis du stabilo. 2 couleurs. Il y a une grosse équipe qui a travaillé pour vous. Citation :J'ai même imprimé les sources. Et mis du stabilo. 2 couleurs. Il y a une grosse équipe qui a travaillé pour vous.

