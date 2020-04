Mona San, petit génie de l'électro, sort le clip de Skinned

Je viens d'arriver Inscrit: 31/03 16:46:41 Post(s): 10





Le jeune producteur électro Mona San dévoile un nouvel extrait de son album ~p+n|d•r~ qu'il faut lire Pandore. Voici Skinned, morceau rapide, qui montre la puissance et la dextérité de ce musicien à mi chemin entre techno et hip hop.





Contribution le : Aujourd'hui 15:54:42