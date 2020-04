Options du sujet Imprimer le sujet

l3aronsansgland Comment rendre Tokyo Drift éducatif

Je viens d'arriver Inscrit: 14/02/2010 12:26 Post(s): 39 Qui aurait pensé que ce nanard de 2006 pouvait enseigner la physique?

Des potes à moi ont relevé le défi.





Drifts, intertie et référentiels | Pop Culture Physics

