Questionnaire sur le bien-être au travail, de l'aide svp!!

Etudiante grecque en M1 de psychologie à l'université Paris 8, je me permet de partager mon questionnaire sur le bien être au travail sur ce site. Il me faut 200 réponses afin de pouvoir tirer des conclusions significatives sur mon sujet de recherche et j'ai beaucoup de mal à atteindre ce chiffre. Je fais donc appel à votre aide!



Vous trouverez le lien ci-dessous:



Questionnaire en ligne



Ce questionnaire s'intègre dans un programme de recherche, mené par un enseignant-chercheur et une étudiante en Master, de l'université Paris 8.



Ce questionnaire porte sur la façon dont vous percevez votre travail, vos relations professionnelles ainsi que leurs conséquences sur votre santé.



Ainsi, un ensemble de questions renvoyant à votre expérience quotidienne du travail, votre comportement et celui des autres sera posé.



Seule votre opinion compte et nous intéresse : il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.



Les réponses à ce questionnaire seront traitées collectivement et resteront anonymes.



Le temps nécéssaire pour compléter le questionnaire est d'environ 10-15 minutes.



