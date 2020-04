Petit détournements en lien avec le confinement

Je viens d'arriver Inscrit: 07/01/2013 19:50 Post(s): 2



La situation actuelle offrant du temps, je me suis laissé aller à commettre quelques détournements façon Mozinor sur le sujet qui nous concerne tous en ce moment.



Le premier concerne Steve McQueen





McQueen Ball



Puis le temps passant 2 autres idées me sont venues. J'ai appelé ça The Shadow files et ça montre un peu les rouages que l'on ne voit pas de notre société.



The Masks





Shadow Files : Masks





Opération Release (sur le déconfinement prévu le 11 mai)





The Shadow Files : Operation Release



Bon visionnage et bonne journée. Bonjour,La situation actuelle offrant du temps, je me suis laissé aller à commettre quelques détournements façon Mozinor sur le sujet qui nous concerne tous en ce moment.Le premier concerne Steve McQueenMcQueen BallPuis le temps passant 2 autres idées me sont venues. J'ai appelé ça The Shadow files et ça montre un peu les rouages que l'on ne voit pas de notre société.The MasksShadow Files : MasksOpération Release (sur le déconfinement prévu le 11 mai)The Shadow Files : Operation ReleaseBon visionnage et bonne journée.

Contribution le : Aujourd'hui 15:07:26