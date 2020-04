Dessiner un arc tangent, avec ArcTo, dans un form. C#/Windows Form/Visual Studio

Je viens d'arriver Inscrit: 05/07/2019 18:39 Post(s): 48





Contexte :

J'étudie en indépendant la programmation pour créer mes applis et actuellement j'ai besoin de faire des lignes qui se tordent. J'ai cherché et je suis tombé sur ça : "

Lorsque l'on descend un petit peu il y a "Arc tangente" : "

Et ça correspond très bien avec ce que je veux réaliser.

Sauf que dans la documentation ce n'est pas dans un form qui est utilisé, mais dans un "Page", pour le web donc (je suppose), du coup, le code est pensé pour un "Page".



Donc voilà ma question : Comment fait-on pour utiliser la méthode ArcTo dans un form ?



