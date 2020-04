Jouer à Times up à plusieurs à distance

Options du sujet Imprimer le sujet

Lien vers Chronotos L'appli Times'up officielle ne permet pas de jouer à plusieurs à distance, j'ai développé une petite appli web dans ce but.Dans cette version beta, il y a 2 équipes, sans gestion des nombres impaires de joueurs.J'ai intégré plusieurs thèmes : personnalités, mots faciles, anglais, espagnol, allemand, italienRappel des règles : Faire deviner le plus de mots possibles aux membres de votre équipe.- 1ère manche : Vous devez décrire les mots, vous ne pouvez pas prononcer des mots de la même famille, traduire les mots ou épeler le mot.- 2ème manche : Vous ne prononcer qu'un seul mot.- (si vous jouer en visio) : 3ème manche : Vous devez mimer les motsN'hésitez pas à me faire vos retours.

