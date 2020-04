Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Réception TV/TNT ça déconne. Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



SushiCircus Réception TV/TNT ça déconne. 1 #1

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 678 Karma: 277

L'image (et son) parle d'elle même.







Ce n'est pas aux mêmes heures, ni sur les mêmes chaines. France Info j'ai plus de réception quand ça déconne.



Quand c'est le PC de ma mère pas de soucis.

Quand c'est mon PC c'est la merde, je pense à la carte graphique. Je l'es refait à neuf sauf la CG et çà déconné déjà avec l'ancien PC. Je pense à la CG car avec le câble HDMI c'est pire et encore j'ai des doutes, pas toujours les même chaine ni horaires.

J'ai pas le problème chez moi avec mon PC mais je passe par la box.



Donc je me dit que c'est la télé ou le réseau Elec ou l'antenne.

Même si je coupe l'alim et débranché ça continue.



Une idée, un avis, Merci Problème de réception sur une TV, en TNT.L'image (et son) parle d'elle même.Ce n'est pas aux mêmes heures, ni sur les mêmes chaines. France Info j'ai plus de réception quand ça déconne.Quand c'est le PC de ma mère pas de soucis.Quand c'est mon PC c'est la merde, je pense à la carte graphique. Je l'es refait à neuf sauf la CG et çà déconné déjà avec l'ancien PC. Je pense à la CG car avec le câble HDMI c'est pire et encore j'ai des doutes, pas toujours les même chaine ni horaires.J'ai pas le problème chez moi avec mon PC mais je passe par la box.Donc je me dit que c'est la télé ou le réseau Elec ou l'antenne.Même si je coupe l'alim et débranché ça continue.Une idée, un avis, Merci

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:20



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo