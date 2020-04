Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41415 Karma: 16710

À l'occasion de Pâques, six hommes passent devant une caméra de surveillance en portant une croix à Ángeles, aux Philippines.





Liveleak.com - Bizarre moment six men dressed as Jesus filmed flouting Covid-19 restrictions

Contribution le : Aujourd'hui 01:14:56