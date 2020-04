Options du sujet Imprimer le sujet

schnapss Luc Montagner, prix Nobel de médecine découvreur du Sida, affirme que le Covid19 est une fabrication 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 01/07/2005 17:11 Post(s): 4079 Karma: 1025 Luc Montagner, prix Nobel de médecine, découvreur du Sida, repère dans le covid19 une séquence ARN issu du Sida. Cette séquence est suffisamment grande pour ne pas être arrivé là "naturellement" ou "par hazard".

Son hypothèse serai que, en cherchant un vaccin au Sida, un laboratoire aurait créé le covid19 au cours de leur travaux mais qu'il se serrai "échappé" du laboratoire par négligence.





SCANDALE Luc Montagner affirme que le Covid est une fabrication.

Contribution le : Aujourd'hui 04:44:55