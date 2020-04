Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Marie-Jo, gameuse de 76 ans 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 5813 Karma: 3917



https://twitter.com/m6info/status/1251473047816634369

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:30

defds Re: Marie-Jo, gameuse de 76 ans 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1295 Karma: 968





Ok mais... quelqu'un m'explique ce qu'il s'est passé avec les yeux de ce monsieur ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:45:38