Serial Locker Inscrit: 22/01/2007 23:42 Post(s): 18246 Karma: 4853 Le fabriquant YT Industries a demandé au talentueux studio d'anim anglais "The Line" de réaliser une pub pour la sortie de son vélo "Izzo".

Un très beau spot réalisé par Wesley Louis et Alvise Zennaro.





YT IZZO: FAST・AGILE・SHARP

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:36