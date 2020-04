Dalle d'écran portable 240 hertz

Options du sujet Imprimer le sujet

Je possède un ordinateur portable MSI. Problème pour les jeux, mon écran est à 60 hertz, ce qui est embêtant.

C'est un Generic PnP Monitor, je ne sais pas s'il existe d'autre dalle que je peux utiliser.

En fait j'y connais pas grand chose.



Ma question est donc : existe-il des dalles d'écran 144 ou 240 hertz, compatible avec mon pc ?



Merci, s'il faut plus de précisions, je peux vous les apporter.

Contribution le : Aujourd'hui 14:30:18

Sinon prend un écran externe ça existe, mais il y a une très faible probabilité que cela soit compatible avec ta carte mère.Sinon prend un écran externe

Contribution le : Aujourd'hui 14:52:59